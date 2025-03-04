Помощь фронту в лицах: в Полярном открыли фотовыставку, героями которой стали волонтёры города, занимающиеся плетением маскировочных сетей.

«Силы тыла» приступили ко второй сотне изделий, но, кроме этого, девушки ежедневно заняты созданием сухих душей, окопных свечей и сбором гуманитарной помощи.

Вместо сытного обеда – несколько рядов вплетенных лент. Каждый день Вера Попова с работы в перерыв бежит совсем не в сторону дома. Вместе с такими же труженицами работающая пенсионерка в каждую клеточку маскировочной сети, словно в кольца кольчуги, вплетает защитный рисунок.

Вера Попова, волонтёр, г. Полярный: «Много наших мальчишек, моих знакомых сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Мы всей душой болеем за них, хотим, чтобы они все скорее вернулись домой».

Координация процессов - закупка материалов, поставка сетей на фронт, мобилизация волонтёров, поиск спонсорской поддержки – лежит на хрупких плечах Марии Жилкиной.

Первая поставка Маши и её соратников была наудачу – девушка очень переживала, что их помощь окажется ненужной и даже напрасной. Однако практика показала, что бойцам нужно, в буквальном смысле, всё.

Мария Жилкина, координатор объединения «Силы тыла», г. Полярный: «Это, конечно, не техника, которая необходима ребятам, но мы делаем то, что сами можем, то, что в наших силах – в силах тыла».

В социальных сетях добровольческого объединения «Силы тыла» – отчёты, сухие цифры и так мало фотографий тех, чьими руками плетётся Победа. Портреты девушек представители Общественной палаты Мурманской области предложили показать полярнинцам. Так, в Центре культуры открыли фотовыставку. Создание кадров и ретушь взяла на себя Виолетта Мясникова – фотограф и тоже доброволец объединения.

Виолетта Мясникова, фотограф, волонтёр, председатель женсовета бригады, г. Полярный: «Если есть добрая душа, то почему не прийти и не помочь? Сидеть и смотреть, как другие плетут, а ты пялишься в телевизор? Ну, не вижу смысла, когда можно потратить свободные полчаса-часик. Почему бы и нет?».

Если маскировочными сетями можно укрыть технику или замаскировать, скажем, место базирования мобильной группы, защита индивидуальная поможет бойцу даже в одиночку оставаться невидимым для врага. Над пошивом таких костюмов трудится Екатерина Харитонова. Начинала, признается волонтёр, с нашлемников. Это задача довольно простая, изготавливать изделия удавалось, находя время между бытовыми заботами. Сейчас же костюмы «Лешего» занимают всё свободное время. Работа кропотливая, но именно такие куртки и брюки спасли жизнь не одному защитнику.

Екатерина Харитонова, волонтёр, г. Полярный: «Желание помогать, я считаю, что своим нужно помогать! Я начала до того, как муж попал на СВО, но основное время за плетением. Детей - бабушкам, а сама плести. Да, у меня и дети «плетуньи», помогают».

Возможность попробовать себя в роли добровольца появилась у каждого посетителя выставки.

После церемонии открытия девушки провели серию мастер-классов, в числе которых работа над костюмом «Лешего». Также общими усилиями доплели и нестандартных размеров очередную сеть. Совсем скоро она отравится по запросу ребят на передовую.

Татьяна Гавкалюк, волонтёр, г. Полярный: «Мы чувствуем, что не просто приближаем победу, а делаем всё возможное, чтобы спасти наших мальчиков, мужчин. У нас в команде все на это заряжены, чтобы пришла Победа».

Поддерживают в волонтёрах неиссякаемый запас веры и энергии и военнослужащие. Их редкие благодарности от них – глоток свежего воздуха. Так формируется чёткое понимание того, что труд рукодельниц действительно востребован.

Наталья Гарипова, волонтёр, г. Полярный: «Первая сеть отправилась, конечно, по запросу - сыну, а дальше остановиться уже было невозможно. Теперь, кажется, что, если не поработал, то день не задался».

Анна Мельниченко, волонтёр, г. Полярный: «Верим. У нас есть связь с ребятами: они нам пишут, что их спасают наши сеточки, поэтому мы и стараемся».

Фотовыставка в Полярном будет работать до 16 марта. Но уже есть идея масштабировать проект. Проекты с портретами добровольцев могут появиться и в других муниципалитетах Мурманской области, ведь героев, а в случае с полярнинцами – героинь, нужно знать в лицо.