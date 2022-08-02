В Полярном отметили День ВМФ

В ожидании праздника жители Полярного спешили поскорее занять удобные места у проходной Кольской флотилии, чтобы как можно ближе увидеть главное морское шоу.

В ожидании праздника жители Полярного спешили поскорее занять удобные места у проходной Кольской флотилии, чтобы как можно ближе увидеть главное морское шоу.

- Мой супруг служит в Военно-морском флоте. В честь праздника наша семья каждый год приходит на парад и отмечает этот праздник в семье, с мужем, с супругом. Сейчас он в походе, поэтому мы пришли его поддержать. Он выполняет свой долг, а мы свой.

- Сам служил на флоте, мама служила на флоте. Сын вот сегодня пришёл первый раз на День ВМФ. Увидел спецназовцев морских, хочет там служить. День ВМФ в Полярном открыл командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Шастов. По словам контр-адмирала, профессиональный праздник моряки встречают со стабильно высокими результатами в боевой подготовке.

После к поздравлениям присоединился глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Всех хочу поздравить с праздником, мы к нему очень готовились. Слава Богу, прошёл парад в Полярном, и в Гаджиево, и Снежногорске и в Оленьей Губе. Всех моряков военных: товарищи офицеры, старшины, матросы, прапорщики, мичманы, сержанты, гражданский персонал, семьи военнослужащих. Всех вас поздравляю с этим великим праздникам!».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я всегда считал и считаю, что лучшие люди на российском флоте служат. И сегодня, прибывая в войсках на Северном флоте, ещё раз в этом убеждаюсь. Сегодня Северный флот оснащён современным оружием, но, самое главное, обслуживают подводные лодки высокоподготовленные специалисты, профессионалы своего дела».

После торжественной части праздника начался парад. Зрелище по-настоящему увлекательное и завораживающее.

Помимо военно-морского парада горожан развлекали коллективы городского центра культуры «Север». Также организаторы предусмотрели спортивные соревнования: перетягивание каната, гиревую и семейную комплексную эстафету.

Позже праздник переместился на площадь Победы, где гостей ждали Нептун со свитой и выставка военной техники.