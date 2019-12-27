В Полярном подрядным организациям выставили претензии, которые они должны срочно устранить

Есть ли в Полярном обочины, как правильно чистить трапы, выясняли в ходе контрольной проверки представители отдела капитального строительства администрации и подрядные организации.

К новогодним праздникам отчитались. Подрядные организации, выполняющие механизированную и ручную уборку снега в городе Полярном, выставили счёт отделу капитального строительства за проделанную в декабре работу по контракту. Представители отдела бумагам верить не спешат, для контроля исполнения выехали в город, чтобы совместно с коммунальщиками осмотреть объекты.

Из всех обслуживаемых лестниц и трапов в городе воинской славы лишь в одном месте было полностью вычищено. Остальные - либо не убирали от снега вовсе, либо не успели посыпать: спускаться и подниматься по таким дорожкам очень сложно. Подрядчики заявляют, что часть лестниц находится в аварийном состоянии, а значит, чистить они их не будут. А уборке остальных трапов помешали погодные условия.

Не менее печальная ситуация и с дорогами. Толщина наледи на них достигает местами 30-40 сантиметров, во дворах есть колейность, не убранный рыхлый снег провоцирует аварийные ситуации.

Из прочего отмечены: снежные валы на обочинах, нерасчищенные тротуары и детские площадки, засыпанные снегом ограждения и городские объекты.

По итогам контрольной проверки комиссии составлены акты, возвращены все документы по оплате за декабрь, а выявленные несоответствия с исполнением муниципальных контрактов подрядчики должны устранить до 12 часов 30 декабря.