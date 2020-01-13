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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.20 19:30

В Полярном поклонились величайшей святыне Военно-морского флота России

Главную икону Военно-морского флота России привезли в ЗАТО Александровск. Поклонится святыне смогли прихожане храма Святителя Николая Чудотворца в Полярном, а теперь святыню встретили и прихожане гаджиевкого храма Андрея Первозванного.

Накануне новогодних праздников образ святого апостола Андрея Первозванного прибыл в Североморск. Икону крестным ходом пронесли через территорию эскадры надводных кораблей до Свято-Андреевского собора. Путь святыни продолжился по флотским гарнизонам области. Молебен состоялся и в Храме Святителя Николая Чудотворца в Полярном.

Протоиерей Сергий, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Это, конечно, величайшая святыня для нас, потому что она объединяет все наши молитвы, которые будут предстоянием, когда икона будет находиться в главном храме всех Вооружённых сил страны – в Москве, в парке «Патриот».

Икону апостола украшают лики и других святых – Федора Ушакова, Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и Иоанна Кронштадтского. Образ Андрея Первозванного уже побывал в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флотов.

Протоиерей Сергий, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Дальше она будет в Гаджиево, после этого путь иконы в Заозерск, Печенгский монастырь, Архангельск, Северодвинск. А потом её доставят в Псков».

Прибытие главной иконы Военно-морского флота для полярнинцев событие важное. Однако, Свято-Никольский храм гордится и своими святынями: под сводами храма находится ковчег с мощами небесного покровителя города Николая Чудотворца. Недавно прихожане подарили храму  бронзовый бюст великого российского императора Александра III. Его изготовили в Крыму. Такой же памятник украшает одну из Симферопольских улиц.

Протоиерей Сергий, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Для нас это было очень важно, потому что в этом году мы отмечали 120-летие нашего города и 20-летие нашего храма,  день освящения этого нового храма. Эта святыня была подарена нашими прихожанами городу».

Благодаря пожертвованиям прихожан за пару дней до Нового года в храме появилась и резная деревянная сень ручной работы над ракой с мощами Николая Чудотворца.

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