В Полярном появился «Сад Памяти» в память о погибших солдатах в годы Великой Отечественной войны

Большая «зелёная» акция «Сад Памяти - сад жизни» к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войны стартовала по всей России и за рубежом. Высадить саженцы в память о павших бойцах решили и александровцы.

Полсотни саженцев сирени, выращенных заботливыми руками профессионалов ботанического сада-института, не только украсят сквер имени Валерьяна Ларина в Полярном, но и послужат данью памяти павшим в годы войны. Присоединится к акции, будто, решил весь город воинской славы.

Особый сорт сирени, выведенный как раз для схожих с Севером климатических условий, должен прижиться, лишь бы молодым кустам никто не навредил, а уж заботу им обеспечат. Добровольцы надеются, что цветущие деревья наполнят парк особым теплом.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы посадим в нашем чудесном сквере 50 кустов сирени, которые, на самом деле, как души тех людей, которые погибли, защищая не только Полярный, но и весь Советский Союз. Поэтому искренне поздравляю всех с этим мероприятием, хочу напомнить, что 24 июня состоится Парад Победы. Всех поздравляю с наступающим праздником».

Свой сад должен быть и у Городского историко-краеведческого музея решили представители Александровского общественного объединения «Волонтёры Победы» и учащиеся Центра дополнительного образования. Здесь под открытым небом базируется музей военной техники, а высаженные вокруг площадки деревья добавят уюта.

Виктория Бережная, волонтёр, г. Полярный: «Все деревья высажены на территории историко-краеведческого музея, потому что именно в музеях хранится память о нашей стране и наших народах».

Саженцы рябины, шиповника и сирени привезены к месту посадки прямиком из теплиц Центра дополнительного образования.

Лариса Михайлова, директор Центра дополнительного образования детей, г. Полярный: «К сожалению, в этом году немного позже высаживаем деревья. Но это наше детище, мы с любовью готовимся к этому мероприятию, поэтому сегодня с энтузиазмом, душой, добротой мы принимаем участие в данной акции».

Юные садоводы обещают не бросать сад, планируют регулярно ухаживать за молодыми деревьями и в будущем увеличить площадь парка.