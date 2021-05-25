В Полярном продолжается строительство пешеходного моста, за ходом работ внимательно следят не только жители и местная власть, но и профильные организации и ведомства региона. На объекте побывал министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Полярнинцы отмечают прогресс в возведении долгожданного моста. На текущий момент готовы опоры будущего пешеходного перехода между улицами Моисеева и Душенова. Всего возведено пять бетонных конструкций. На следующей неделе на стройплощадку поступят плиты перекрытий.

Негабаритные по длине балки были единственной сложностью вплоть до майских погожих дней, но весенний паводок внёс коррективы - после схода талых вод одна из опор моста несколько сместилась. Динамика конструкции небольшая, но недопустимая. Министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский провёл техническое совещание с проектировщиком, генподрядчиком и заказчиком.

Территорию вокруг моста ждёт благоустройство. Овраг и стадион будет реконструирован, здесь появится «Парк Полярный». Также предполагается реконструкция трибун стадиона и размещение зоны отдыха вдоль существующего пешеходного маршрута.