В Полярном продолжаются праздничные пасхальные мероприятия

Например, уже традиционным стал «Пасхальный перезвон» - благотворительный фестиваль, совместно организованный храмом и музеем города.

В канун самых главных православных праздников залы музея Полярного становятся центром притяжения для прихожан городского храма и посетителей, которые неравнодушны к истории и православным традициям.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Третий раз проводим «Пасхальный перезвон». Это скорее фестиваль, потому что встреча людей, которые думают о своём духовном развитии. Мы приглашаем детей, которые делятся своими музыкальными талантами».

Сотрудничество храма и музейного комплекса началось больше 10 лет назад, когда работники учреждения выиграли грант на реализацию первого духовно-просветительского проекта.

Диана Монахова, участница «Пасхального перезвона», г. Полярный: «Когда наступает этот день, то возникает большой прилив сил».

В День Святителя Николая - покровителя храма Полярного - в праздник Николы Зимнего проводят благотворительную Никольскую ярмарку. Все вырученные на ней средства, направляют на благое дело. Так завершится событие и в этот раз - деньги пойдут на строительство храма Преподобного Сергия Радонежского на Кильдинском озере.

Елена Гринько, участница «Пасхального перезвона», г. Полярный: «У меня в планах купить что-нибудь, что будет мне интересно и на пользу».

Мария Вивдюк, участница «Пасхального перезвона», г. Полярный: «Мы сегодня показали то, чем живет душа православного человека, а семейные традиции, которые заложены в каждой семье, стали показателем отношения детей к нашему сегодняшнему празднику».

Для участников фестиваля провели серию мастер-классов по созданию расписных лошадок в технике декупаж и пасхальных куличей из керамической пасты, рисованию пасхальных цыплят на магнитах, и складыванию оригами. А ещё гости играли в старинные пасхальные игры и принимали участие в ярмарке рукоделия, где могли приобрести игрушки, свечи, украшения, свежую выпечку, имбирные пряники и даже монастырский хлеб.

Наталья Варыбок, участница «Пасхального перезвона», г. Полярный: «Это полезно для души и развития личности, для общения и для жизни».

Программу праздника помогают составлять сёстры Елизаветинского сестричества Храма Святителя Николая Чудотворца: так появились творческие страницы от юных полярнинцев в «Пасхальном перезвоне».

Наталья Крукович, участница «Пасхального перезвона», г. Полярный: «У нас всё получилось: создали атмосферу и передали ту эмоцию, которую хотели. Хочется верить, что это войдёт в традицию, потому что в прошлом году дети уже участвовали в «Никольской ярмарке», это оставило след в их душах».

Для посетителей музея также открыли выставку «Православная икона» из фондов Свято-Никольского храма.

Сергий Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Здесь прекрасная композиция размещена из наших храмовых старинных икон. Пришло много людей, детки нас порадовали».

Прикоснуться к истории святынь в залах музея города воинской славы можно до 26 апреля.

