В Полярном проходит «Нордическая выставка» от компании «Орсо Групп»

Это финальная недельная распродажа, которая проходит по 19 мая включительно. На выставке представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Из-за закрытия ряда магазинов и прекращения поставок в Россию норвежских брендов верхней одежды её ассортимент стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Впрочем, приобрести фирменные вещи из товарных остатков всё ещё можно на специальных выставках.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие европейские магазины закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию финскую ветровку. Здесь идёт преимущество высокотехнологичных материалов. Сверху полностью идёт мембрана, она не промокает, не продувается, а внутри дышащая подкладка. Так же в этой куртке имеется множество карманов. Она хорошо подходит на демисезон и тёплое лето».

Людмила, покупатель: «У мужа есть такая, у зятя есть, а у сына нет. Решила сделать ему подарок».

- А что купили?

– Купили куртку и ещё… Две куртки купили, пускай ребёнок радуется и носит.

По 19 мая включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Полярном по адресу: ул. Гаджиева, 3 (ГЦК «Север», ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.