В Полярном проходит «прокачка» будущих художников-граффитистов

От а до я – учить азбуку, но не простую, а по основам граффити предлагает своим подопечным уличный художник города воинской славы Сергей Береснев. В Полярном его работы известны, пожалуй, каждому: жирафы, попугаи, портреты известных людей – всё это яркие пятна среди городской серости. Похоже, теперь последователей в преображении улиц станет больше.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Если не имеешь ровным счётом никакого художественного таланта, то такие рисунки сродни магии, волшебству. Но что для одного искусство, для другого – хулиганство. Чтобы граффити гармонично вписывалось в уличное пространство юных художников обучает местный умелец Сергей Береснев. К нему на мастер-класс мы сейчас и отправимся: может, и меня он чему-то научит».

Егор Клименко ещё несколько лет назад увлёкся граффити, рисунками, созданными краской из баллончиков. Это направление вместе с одноклассниками он начал изучать самостоятельно. А в качестве холстов уличные художники использовали стены пустующих городских зданий.

Егор Клименко, обучающийся направления «Граффити», г. Полярный: «Всё пошло с этого, потом начали рисовать, нам казалось, что это хорошо… Сейчас я понимаю, что было не очень, сейчас уже лучше, конечно».

«Прокачка» — вот что нужно Егору, уверен будущий художник. Прямо сейчас ребята работают над созданием никнейма – своеобразной личной подписи любого художника-граффитиста, по которой его и отличают коллеги. Далеко не любой рисунок мастера считают граффити. Чтобы изображение дотягивало до нужного уровня, приходится изучать базу: это, в первую очередь, работа над техникой. Для безопасности ребят Сергей тщательно подбирает материал. Например, данная краска не нанесёт вреда ни коже, ни дыхательным путям ребёнка, при этом не оставит следов на одежде, стенах и полах кабинета.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Взяли баллоны на водной основе – без запаха, легко отмываются водой».

Мы уже не раз рассказывали о Сергее, например, прошлым летом он вместе с коллегой создали мурал с подводной лодкой – рисунок корабля во время шторма теперь украшает торец одного из домов Гаджиево. Неудивительно, что Настя о наставнике слышала и раньше, вот только сначала значения направлению, которое теперь с удовольствием постигает, не придала.

Анастасия Романова, обучающаяся направления «Граффити», г. Полярный: «У меня есть история: когда первый раз мне папа показал интервью Сергея, мне было неинтересно… А спустя три года я поняла, что мне это нравится».

Уместить в 12 уроков азы создания граффити невозможно, но Сергей всё же постарался систематизировать все знания, которые сам за долгие годы осваивания уличного искусства приобрёл.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Думали, что это методичка скачанная. А я сам из головы, пишу план-конспекты, ищу в интернете… Уже в других городах готовы продолжать мои начинания».

Желающих оказалось более чем достаточно. В первый поток попала и Света, которая уже продумывает образы. Она хотела бы воплотить их в жизнь.

Светлана Макарова, обучающаяся направления «Граффити», г. Полярный: «Я бы хотела нарисовать красивого волка на доме».

Кстати, такого хищника на домах Полярного ещё нет. Но пока мечты лишь на бумаге: с практической стороной вопроса не всё гладко. Оказывается, непросто даже совладать с баллоном: то штрих выходит слишком жирным, то недостаточно плотным. Кэпы – это колпачки, при помощи которых можно подобрать необходимую ширину распыления, никак не удавалось освоить. Но настоящий мастер рядом и готов прийти на помощь.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»:

- Я художник и я так вижу: прямо сейчас ради любимого телеканала превращаюсь в граффитиста. Попробуем изобразить оригинально логотип нашего телеканала… Ну, как-то так».

Сергей уже задумывается над тем, в какое русло направить программу обучения. Например, ввести уроки по графике и аэрографии. А вот в качестве выпускной работы будет украшена стена около Центра дополнительного образования детей города Полярного. Чтобы раскрыть потенциал, как можно большего числа юных художников, а главное, правильно и красиво преобразить городские улицы – в планах даже проводить художественные состязания и привлекать специалистов из других городов страны.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»:

- Даёшь новую и яркую жизнь серым подъездам, зданиям и трансформаторным будкам! С любовью из Полярного!