В Полярном прошёл фестиваль семейного творчества, участники которого пели о самом главном

Дни рождения, Новый год – праздники, которые собирают родственников или домочадцев за большим столом, моменты, в которые можно насладиться простым семейным счастьем.

Светлана Петренко, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Это что-то светлое, доброе, приятное, особенно, когда рядом детки».

А есть минуты волнения и трепета, которые способны сплотить всех членов семьи. Например, так произошло с Борисовыми – мама и папа с двумя дочерями решили принять участие в фестивале семейного творчества.

Семья Борисовых, участники фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Данный фестиваль объединил не только коллективы, но и семьи. Это помогает просвещать нашу молодёжь, прививает то, что такие праздники важны».

Это одна из семейных традиций – делиться творчеством со всеми, например, сегодня это уютный зал местного Центра культуры. Больше 40 участников вышли на сцену, чтобы порадовать зрителей самыми добрыми песнями.

София Гаджиусманова, методист Центра культуры «Север», г. Полярный: «Где мамы Полярного продемонстрируют совместное творчество с детьми. Не только мамы, но и бабушки, и внуки будут блистать сегодня на нашей сцене».

Юлия Шилова, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Целую неделю готовили с дочкой танец. Вроде бы получилось, готовы».

В перерывах между музыкальными композициями делятся друг с другом добрыми советами, предают рецепты и рассказывают о том, что делает близких людей счастливыми – это ли не настоящий праздник семьи и любви.

Ангелина Харитонова, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «У нас есть такая традиция: мои дочери старшие всегда дарили цветы в День матери, заказывали доставку. Я своей маме делаю такой же подарок в День матери».

Каждый участник отмечен дипломом, но самая главная награда, конечно, за сценой - улыбки любимых, нежные объятия и поцелуи.