Нашему земляку необходима наша поддержка3-4 декабря в областном центре состоится акция дружбы и мира «Конвой в Мурманск 2022»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.22 19:30

В Полярном прошёл фестиваль семейного творчества, участники которого пели о самом главном

Дни рождения, Новый год – праздники, которые собирают родственников или домочадцев за большим столом, моменты, в которые можно насладиться простым семейным счастьем.

Светлана Петренко, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Это что-то светлое, доброе, приятное, особенно, когда рядом детки».

А есть минуты волнения и трепета, которые способны сплотить всех членов семьи. Например, так произошло с Борисовыми – мама и папа с двумя дочерями решили принять участие в фестивале семейного творчества.

Семья Борисовых, участники фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Данный фестиваль объединил не только коллективы, но и семьи. Это помогает просвещать нашу молодёжь, прививает то, что такие праздники важны».

Это одна из семейных традиций – делиться творчеством со всеми, например, сегодня это уютный зал местного Центра культуры. Больше 40 участников вышли на сцену, чтобы порадовать зрителей самыми добрыми песнями.

София Гаджиусманова, методист Центра культуры «Север», г. Полярный: «Где мамы Полярного продемонстрируют совместное творчество с детьми. Не только мамы, но и бабушки, и внуки будут блистать сегодня на нашей сцене».

Юлия Шилова, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «Целую неделю готовили с дочкой танец. Вроде бы получилось, готовы».

В перерывах между музыкальными композициями делятся друг с другом добрыми советами, предают рецепты и рассказывают о том, что делает близких людей счастливыми – это ли не настоящий праздник семьи и любви.

Ангелина Харитонова, участница фестиваля семейного творчества, г. Полярный: «У нас есть такая традиция: мои дочери старшие всегда дарили цветы в День матери, заказывали доставку. Я своей маме делаю такой же подарок в День матери».

Каждый участник отмечен дипломом, но самая главная награда, конечно, за сценой - улыбки любимых, нежные объятия и поцелуи.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер экономики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:50«Денис Клявер - 20 лет на сцене», сольный концерт (Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский». '2014, (16+)03:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно-PRO Валюту (16+)Курсы евро подскочил почти на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика