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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.25 19:30

В Полярном прошёл необычный духовно-просветительский концерт

Основным исполнителем на нём стал настоятель городского храма Николая Чудотворца.

Библейские мотивы в каждой строчке – концертная программа «Сретения» настолько знакома прихожанке Юлии Барановой, что сестра Свято-Никольского храма Полярного подпевает главному исполнителю этого музыкально-рождественского вечера прямо с места.

Юлия Баранова, исполнительница в хоре, г. Полярный: «В этот раз мы не репетировали, это был экспромт».

Концерт был под угрозой срыва, сообщил настоятель храма отец Сергий, так как очень насыщенным по духовным событиям выдался январь, то хотелось отложить традиционный концерт на неопределенный срок. Однако, в адрес представителя духовенства от прихожан поступил запрос, и он был настолько убедительным, что вечер, наполненный самыми чистыми и светлыми композициями, всё же состоялся. Очередное чудо, уверен музыкант, случившееся под рождественской звездой.

Отец Сергий Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Как получилось, судить вам. Главное, что мы хотели передать атмосферу Рождества, богоявления этими песнями, чтобы пели вместе с нами люди, которые были на концерте. Был аншлаг, даже мест не хватало. Рады, что так получилось. Помоги всем Бог».

Удалось в сжатые сроки на площадке «Сретения» организовать и фотовыставку «С нами Бог и Андреевский флаг». Её авторами стали журналисты муниципалитета.

Евгения Друзьяк, соавтор фотовыставки «С нами Бог и Андреевский флаг», г. Североморск: «Эти фотографии были сделаны в период моей корреспондентской деятельности для газеты Северного флота «На страже Заполярья».

Снимки, отмечают представители прессы, уникальны – допустить к отраженным на них событиям могут далеко не каждого, а вот прикоснуться к особенно важным духовным моментам посредством фотографии доступно всем: работы переданы авторами в историко-краеведческий музей Полярного.

 

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