День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.23 19:30
В Полярном простились с участником специальной военной операции Алексеем Векшиным
Наш земляк погиб в июле в Донецкой Народной Республике в ходе боевых действий.
Алексей Векшин – сын, друг, трудолюбивый и добросовестный человек – родился в 1987 году в Полярном. Здесь вырос и окончил школу, здесь же нашёл призвание и создал семью.
В апреле этого года александровец покинул родной город, по велению сердца направившись в зону специальной военной операции, чтобы встать на защиту Родины.
В июле родителям добровольца пришло печальное известие – их сын, 36-летний молодой человек в ходе боевых действий под селом Павловка Донецкой Народной Республики погиб. У Алексея остался сын.
Тело бойца Векшина как героя и защитника страны с почестями предали земле на кладбище города воинской славы Полярного в губе Кислой.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Скоро в эфире23:40«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Филиал АО «АтомЭнергоСбыт» открыл новый центр обслуживания клиентов в Кандалакше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 93 копейки, евро – почти на 82 копейки-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей