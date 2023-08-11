В Полярном простились с участником специальной военной операции Алексеем Векшиным

Наш земляк погиб в июле в Донецкой Народной Республике в ходе боевых действий.

Алексей Векшин – сын, друг, трудолюбивый и добросовестный человек – родился в 1987 году в Полярном. Здесь вырос и окончил школу, здесь же нашёл призвание и создал семью.

В апреле этого года александровец покинул родной город, по велению сердца направившись в зону специальной военной операции, чтобы встать на защиту Родины.

В июле родителям добровольца пришло печальное известие – их сын, 36-летний молодой человек в ходе боевых действий под селом Павловка Донецкой Народной Республики погиб. У Алексея остался сын.

Тело бойца Векшина как героя и защитника страны с почестями предали земле на кладбище города воинской славы Полярного в губе Кислой.