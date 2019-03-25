В Полярном работники сферы культуры отметили свой профессиональный праздник

В Александровске ни один праздник не обходится без культурной программы. Жителей ЗАТО Александровск всегда рады видеть в залах Дворцов и Центрах культуры, Домах офицеров и клубах. За всеми творческими идеями, яркими номерами и декорациями стоят люди, которых чаще всего не видно на большой сцене – работники культуры.

Накануне профессионального праздника лучшим специалистам вручили благодарности и грамоты. Праздничный концерт с участием творческих коллективов состоялся в Полярнинской школе искусств.

«Прежде всего хотелось бы пожелать здоровья, высказать слова благодарности за то, что находите в себе силы заниматься с нашими детьми и самим выходить на сцену, потому наши работники культуры на все руки мастера!», - поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы культуры Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск.