День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.18 19:30
В Полярном сгорели четыре маршрутных микроавтобуса
В Полярном этим утром сгорели четыре микроавтобуса. Инцидент произошёл около четырех часов утра.
18-местные маршрутки были припаркованы под присмотром видеокамер на улице Фисановича. Запись пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Ущерб от пожара превысил 5 миллионов рублей. Владельцы маршруток не сомневаются в том, что автобусы подожгли специально. Начальники автопарка находятся в процессе подачи документов на конкурс правительства Мурманской области для осуществления пассажирских перевозок по маршруту Полярный - Белокаменка - Кола - Мурманск.
Это преступление может оказаться одним из методов конкурентной борьбы. Полицейские уже занимаются расследованием случившегося.
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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ЕЛЕНА
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