В Полярном сгорели четыре маршрутных микроавтобуса

В Полярном этим утром сгорели четыре микроавтобуса. Инцидент произошёл около четырех часов утра.

18-местные маршрутки были припаркованы под присмотром видеокамер на улице Фисановича. Запись пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Ущерб от пожара превысил 5 миллионов рублей. Владельцы маршруток не сомневаются в том, что автобусы подожгли специально. Начальники автопарка находятся в процессе подачи документов на конкурс правительства Мурманской области для осуществления пассажирских перевозок по маршруту Полярный - Белокаменка - Кола - Мурманск.

Это преступление может оказаться одним из методов конкурентной борьбы. Полицейские уже занимаются расследованием случившегося.