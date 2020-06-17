В Полярном состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню донора

Работники 10-го судоремонтного завода сдали кровь. Многие из специалистов предприятия регулярно приходят на временно организованные областной станцией переливания кабинеты.

Учебные классы центра дополнительного образования Полярного временно перепрофилируют в медкабинеты. Здесь специалисты областной станции переживания ведут приём доноров – людей, безвозмездно делящихся своей кровью с нуждающимися.

Михаил Шушков, донор: «У меня отец - почётный донор. Мне хотелось попробовать сначала, потом, не знаю, на благо. Раз в квартал сдаём, уже 13 раз».

Даже в это непростое время, присутствия угрозы заражения коронавирусом, люди всё равно приходят на пункт сдачи.

Светлана Кириленко, начальник выездной бригады ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»: «Сегодня хорошо прошла акция, спокойно, организованно, 43 донора у нас сегодня сдали кровь. Я считаю, что для летнего времени, традиционно для Мурманска как отпускного периода, очень даже неплохие результаты».

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Каждый донор, который пришёл впервые, получил фирменную футболку от Союза. Такие акции мы проводим периодически в разных городах Мурманской области и считаем, что в такое нелегкое время мы должны быть вместе и поддерживать друг друга».

Ранее кровь сдали сотрудники предприятий входящих в Союз машиностроителей из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Заполярного и Мурмашей.