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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 19:30

В Полярном состоялась выездная донорская акция, посвященная Дню добровольца

Организатором мероприятия выступило региональное отделение Союза машиностроителей России.

Региональное отделение Союза машиностроителей России эту акцию в Полярном посвятили празднику – Дню добровольца, который ежегодно отмечают в декабре.

Олег Золотарев, работник «СевРАО»: «Я считаю себя добровольцем. Отношусь к акции хорошо, мы можем стать донорами, наша кровь кому-то может помочь».

Если кровь переливают нуждающемуся в ней человеку, донору приходит СМС-уведомление. Конечно, в сообщении нет ни имени, ни фамилии пациента, тем не менее, даже это вызывает несравнимые эмоции. 

Олег Золотарев, работник «СевРАО»: «Чувствую большую гордость, радость, что моя кровь кому-то помогла».

Несмотря на приближающиеся новогодние  праздники, меньше желающих сдать кровь в городе воинской славы не стало. Всего в акции приняли участие 47 доноров, было собрано 22 литра крови.

Светлана Кириленко, начальник выездной лаборатории станции переливания крови Мурманской области: «Ситуация в период пандемии, пожалуй, не изменилась, так же много желающих людей, добровольцев, которые готовы помочь другим людям, тем, кто нуждается в переливании крови».

Региональное отделение Союза машиностроителей России совместно со станцией переливания крови регулярно организуют тематические донорские акции. Одна из последних, например, была посвящена  снятию блокады Ленинграда.

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