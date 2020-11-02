В Полярном состоялось открытие выставки современного художника и дизайнера Марии Михайленко

Музей Полярного вновь приглашает на выставку. На сей раз удивлять будет современный мурманский художник. Картины Марии Михайленко можно будет увидеть не только воочию, но и насладится яркими красками в ночь искусств. Подробнее об этом в сюжете наших александровских коллег.

В уютной обстановке историко-краеведческого музея Полярного состоялось открытие выставки современного художника и дизайнера Марии Михайленко. Автор сотни художественных работ смогла лично рассказать о том, чем увлекается, над чем трудится и что интересного готовит для почитателей искусства.

Мария Михайленко, художник, председатель Мурманского отделения Союза художников России, г. Мурманск:

- И сейчас в старом здании театра кукол открылся пока в экспериментальном варианте Центр современного искусства в Мурманске, и мы сейчас насыщаем его событийным контентом, ищем художников, которые могли бы там выставиться, что-то современное привнести. В Мурманской области с направлением контемпорари не всё гладко, пока не развитая история.

Современное искусство в регионе может выйти на новый уровень, уверена художница. Для этого у мурманских авторов достаточно амбиций, а теперь есть и место для реализации проектов. Что касается самой Марии, ее творческая деятельность, похоже, не останавливается ни на секунду. Даже здесь, в Полярном, Михайленко ждут снова на более продолжительные встречи

Елена Маркина, заведующая художественным отделением Детской школы искусств г. Полярного:

- Впечатления яркие, очень много интересных работ, надеемся, что Мария приедет к нам с мастер-классом, покажет детям варианты графического изображения.

Именно эта техника излюбленная у художницы. Однако Мария всегда в поиске, так за последние несколько лет она открыла для себя скульптуру, детскую иллюстрацию, дизайнерское дело, а сейчас и вовсе плотно занялась благоустройством родного города.

Мария Михайленко, художник, председатель Мурманского отделения Союза художников России, г. Мурманск:

27:35 Мне особенно интересно в этом – общественная работа, то есть я со своей художественной стороны стараюсь реализовывать эти проекты, если они возможны, подтягивать учеников, студентов, людей, которым интересно было бы поучаствовать в арт-проектах, которые потом в городе где-то представляются.

Одним из таких объектов стали яркие лодки, не так давно встретившие не только посетителей небольшой набережной рядом с морвокзалом, но и команду легендарного «Седова». Напомним, на днях арт-объекты обретут новую пристань в Териберке. Тем временем музей Полярного ждёт посетителей на выставки мурманских художников – как Марии Михайленко, так и Василия Баранова.

Наталья Сергеева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея г. Полярного:

- Очень много детских рисунков, иллюстраций для книг. Мария занимается разработкой декораций для Мурманского тетра кукол, естественно, и зрителям тоже будет интересно. Выставка Баранова тоже очень широкий круг посетителей - от историков до художников.

4 ноября музей примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств», во время которой сотрудники расскажут, в том числе, и про текущие экспозиции. Мероприятие будет дистанционным, на интернет-площадках, таким образом посетить его смогут все желающие из любого удобного места.