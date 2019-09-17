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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 19:30

В Полярном состоялся фестиваль военно-патриотической

Песни во славу Великой Победы. В Полярном состоялся девятнадцатый фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте».

Самым юным участникам фестиваля «Безымянная высота» едва исполнилось 12 лет, а вот старшее поколение годы не считает. Например, гости из Заозерска уже более 5 лет состоят в клубе людей элегантного возраста с теплым названием «Домашний очаг». За искренность и труд коллектив награжден специальным диплом Главы ЗАТО Александровск.

Участники клуба «Домашний очаг», г. Заозерск: «У всех у нас воевали деды, и патриотизм – это любить нашу Родину, подавать пример нашим детям, внукам, чтобы они любили свою Родину, знали историю края, нашей области и нашей Родины».

Более 50 солистов и вокальных коллективов Мурманской области приехали в город воинской славы Полярный, чтобы выступить на Площади Победы. Это добрая традиция сохранения песенного наследия времён Отечественной войны. Жюри фестиваля определило победителей в трех возрастных категориях и в номинациях: лучшие «Солист», «Ансамбль» и «Автор-исполнитель». Гран-при фестиваля остался у хозяев. В прошлом году исполнитель народных песен Елена Ляпунова в своей группе заняла 1 место. В этом - стала лучшим вокалистом «Безымянной высоты».

Елена ЛЯПУНОВА, хормейстер Центра культуры Север, г. Полярный: «Патриотическая песня имеет для меня очень большое значение: с её помощью мы пытаемся не забывать те грустные и страшные моменты нашей истории».

За девятнадцатилетнюю историю фестиваль несколько раз менял площадку. Раньше песни о войне разносились в местах боевых действий в районе Долины Славы. Затем конкурс проводился на полуострове Среднем, на острове Екатерининском, в городах Гаджиево и Снежногорске. В честь 120-летнего юбилея города исполнителей «Безымянной высоты» встретил Полярный. Здесь же, на площади, где установлена стела, прямо под открытым небом историко-краеведческий музей развернул выставку «О городе Полярном, о флоте легендарном».

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