В Полярном состоялся третий забег дошколят «Петров мост»

Более 50 юных спортсменов вместе с мамами и папами преодолевали свой первый марафон.

В довоенные и долгие послевоенные годы мост, связывающий две части Полярного - старого и нового - именовали Чертовым. Проекты строительства и сам процесс возведения моста то и дело откладывали и переносили. Лишь в 2001 году, наконец, переход через овраг открыли. Избавиться от бесовского названия долго не удавалось, пока в 2017 году неравнодушные граждане не внесли предложение о переименовании объекта в честь бывшего мэра города. И вот уже третий год подряд традиционным забегом по Петрову мосту дошкольники тоже вносят вклад в историю этого места.

Елена ПОДДУБНАЯ, художественный руководитель Центра культуры «Север», г. Полярный: «К сожалению, погода сегодня не радует, но ы все равно спортивные и позитивные, потому что забег - это польза для здоровья, возможность встретиться друг с другом и подарить хорошее настроение не только семье и друзьям, но и нашему любимому городу, у которого день рождения».