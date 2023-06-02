В Полярном сотрудники полиции задержали подозреваемого, который украл в магазине продукты

Внимание на посетителя, который засовывал в карманы своей куртки товар, обратила одна из сотрудниц торговой точки. На её требования вернуть похищенное, мужчина отреагировал неоднозначно - бросил пачку чипсов, а с похищенным товаром выбежал из магазина.