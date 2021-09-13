В Полярном стартовал первый этап нового проекта Единого волонтёрского центра «Творческая осень»

Это серия бесплатных мастер-классов от столичных преподавателей, специалистов Мурманска, Североморска и других городов области, направленных на раскрытие творческих способностей женщин.

Продолжение интерактивной конференции «Звезда Севера», как и обещали организаторы, последовало. Сентябрь принёс в Полярный новую серию мастер-классов, объединившую женщин гарнизона на «Творческой осени».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского Центра Мурманской области: «Организаторы площадки являются такой же творческой составляющей нашего оргкомитета: они работают на волонтёрских началах, и все вместе мы работаем на единый общий результат, чтобы наши девочки пришли, отдохнули, получили возможность для дальнейшей самореализации, научились творить что-то новое».

Для участниц работали специалисты и преподаватели из городов Мурманской области, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Это профилактика, я бы сказала, когнитивных расстройств, потому что очень важно себя найти, себя занять. Это действительно даёт женщине развиться».

Идея проекта «Творческая осень» возникла во время интерактивной конференции «Звезда Севера». Тогда, как показала практика, самыми востребованными стали именно творческие занятия. Опыт мастер-классов готовы перехватить и вынести на постоянную основу и женсоветы гарнизона.

Лариса Михайлова, председатель женсовета Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Мы надеемся, что всем нашим девочкам очень понравится, мы надеемся, что продолжим проект под название «Полярная звезда».

В этом году «Творческую осень» организуют в трёх военных гарнизонах. Следующий этап состоится уже в октябре в Заозерске.