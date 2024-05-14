В Полярном стартует неделя норвежской моды

Только пять дней - с 15 по 19 мая включительно - компания «Орсо Групп» представит на «Нордической выставке» обновленные весенние, демисезонные и зимние коллекции скандинавских брендов после закрытия магазинов в Санкт-Петербурге.

Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродаётся со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Большой ассортимент у нас на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели непромокаемые и не продуваемые, они выдерживают температуру от нуля до плюс десяти градусов - идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Куртки тёплые, красивые, удобные. Всё очень хорошо».

Только пять дней - с 15 по 19 мая включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Полярном по адресу: ул. Гаджиева, 3 (Городской центр культуры «Север», ориентир - воздушные шары).

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