В Полярном торжественно открыли новый мемориальный объект

Закладной камень установлен в честь 90-летия со дня образования Управления ФСБ по Северному флоту.

90 лет назад в Полярном было создано первое структурное подразделение, осуществляющее контрразведывательное обеспечение кораблей и частей Военно-морского флота. Орган госбезопасности сыграл не последнюю роль в военной истории нашей страны, подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Контрразведчики базировались именно здесь, в здании, расположенном на месте, где сегодня установлен мемориальный объект.

Андрей Карасёв, председатель Совета ветеранов Управления ФСБ по Северному флоту: «Оно тут стояло до 1942 года. В 1942-ом немецкие уничтожили его, здание восстановили в 1947-ом и до 1963 года Управление находилось в данном здании.

Позже орган перебазировали в нынешнюю столицу Северного флота Североморск. Но историю решили сохранить, так на месте появился закладной камень, который установили по решению комиссии, осуществляющей мониторинг состояния военно-мемориальных объектов в регионе.