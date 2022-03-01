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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.22 19:30

В Полярном в четвертый раз искали лучшего солдата

Конкурс для военнослужащих, проходящих срочную службу, по традиции стал проверкой физической подготовки парней, их интеллекта и творческих способностей.

Несколько недель репетиций сейчас особенно сказываются: нечасто солдатам приходится представать в амплуа артистов и «звёзд» сцены, да ещё перед зрителями и жюри. Они шаг за шагом учились покорять творческие высоты.

Илья Груздев, военнослужащий срочной службы, г. Тюмень: «Самое интересное чувство перед самим выступлением, перед выходом на сцену: каждый испытывает такое чувство, самое запоминающееся чувство».

Ещё один участник конкурса «Солдат года» в Полярном - учитель истории из Татарстана Константин. Он решил зажечь сердца судей словом и рифмой. Стихотворение писал сам в перерывах между учениями, вахтой и строевой подготовкой.

Константин Гущин, военнослужащий срочной службы, Республика Татарстан: «Пишу стихи время от времени. В основном, о любви, бывает, о патриотизме, о Родине, о Великой Отечественной войне».

На гражданке Максим Кубраков готовился стать педагогом декоративно-прикладного искусства, писал музыку. Со своими музыкальными композициями и заявился для участия в конкурсе.

Максим Кубраков, военнослужащий срочной службы, г. Архангельск: «Участвую в конкурсе для разнообразия, для того чтобы раскрыть потенциал военнослужащих».

Игорь Тимофеев, представитель Кольской флотилии РС СФ, член жюри, г. Полярный: «Здесь военнослужащие раскрываются и показывают себя разносторонними гражданами Российской Федерации».

К слову, Максим вместе со своим товарищем и земляком Сергеем Петуховым призывался на службу и участие в конкурсе решил принять заодно, однако, победу пришлось уступить сослуживцу. Жюри «Солдатом года» признало именно Сергея.

Сергей Петухов, военнослужащий срочной службы, г. Каргополь: «Хотел понять, что из себя представляет армия».

Лариса Михайлова, председатель жюри конкурса «Солдат года», г. Полярный: «Вы знаете, сегодня я увидела образец подражания для наших юнармейцев. И на мероприятия, которые мы будем проводить в муниципалитете, обязательно этих творческих, сильных, настоящих защитников Отечества будем приглашать, чтобы юнармейцы увидели, кто такой защитник Отечества».

Конкурс для солдат в Полярном проходит уже в четвертый раз. Подход у ребят к состязанию становится всё серьёзней, отмечают судьи, испытания организаторы тоже стараются разнообразить и усложнить.

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