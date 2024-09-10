Вопросы бережного отношения в природе обсудят на фестивале «Териберка. Перезагрузка»Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30

В Полярном, в городе воинской славы, торжественно открыли «Бардак. Север»

«Бардак» – дело творческое: в Полярном открылась арт-студия, где для мам и детей проводят полезные мастер-классы и душевные встречи. Какой он - «Бардак» на севере? Определенно тёплый и гостеприимный. Творческое пространство придумала и создала предприниматель из Гаджиево Дарья Сербина.

В городе подводников «Бардак» пользуется популярностью: в уютных залах проводят мастер-классы по изготовлению свечей, изделий из полимерной глины и эпоксидной смолы. Во время каникул организуют тематические лагеря для юных гаджиевцеев. Сегодня такое пространство готово помочь в раскрытии талантов и в Полярном – «Бардак. Север» в городе воинской славы торжественно открыт.

Дарья Сербина, предприниматель, основатель пространства «Бардак. Север» в г. Гаджиеве: «Конечно, это классно, когда твоё детище продолжается и в других городах. Это не несёт никакой для меня материальной ценности, это не франшиза, я просто по-дружески предложила Насте, когда она захотела открыть творческое пространство, взять «Бардак», подсказала, чтобы это развивалась быстрее».

Проще идти дорогами проторёнными, решила мама в декрете, а ныне предприниматель и владелица уже второго в ЗАТО Александровск «Бардака» Анастасия Ганеева. Ремонт в студии занял всё лето, хотелось сделать что-то нестандартное, но при этом не перегружать комнаты, чтобы сохранить тепло и уют. Именно в таком случае незнакомые друг другу люди смогут почувствовать единство, расслабиться и позволить себе побыть свободными.

Анастасия Ганеева, руководитель творческого пространства «Бардак. Север» в г. Полярном: «Провести мероприятие, день рождения, девичники, мама-бранчи можно устраивать, так как приезжают жёны военных из разных городов, можно наладить общение с женщинами, мамами, которые ищут знакомства».

Есть место в «Бардаке» и серьёзным вещам. Например, Дарья, партнёр социальных проектов, один из них «Самое время жить» - это фотовыставка и спектакль о борьбе девушек с онкозаболеваниями. Творчество помогло им абстрагироваться и привлечь внимание к неоднозначному диагнозу. Настя также открыто приветствует тех, кому арт-студия поможет в решении трудных ситуаций. Впрочем, иногда достаточно простого человеческого общения, чтобы справиться с проблемами и найти единомышленников. Так считает и гостья церемонии открытия Алла Заиканова.

Алла Заиканова, предприниматель, г. Полярный: «Приезжают девочки, им сложно найти новых знакомых, они в таком состоянии пребывают. Переезд - это всегда тяжело. И такая поддержка необходима».

Но вернёмся к тому, зачем мы здесь: создание аромосвечи занимает порядка часа. За это время воск необходимо растопить до нужной температуры, добавить в неё любимый аромат и наполнить будущее изделие цветом. Такой простой и стильный аксессуар станет украшением дома и приятным воспоминанием о встрече.

Ксения Смирнова, гостья пространства «Бардак. Север», г. Полярный: «Для себя, это отдушина моя. Да, я люблю ездить на мастер-классы, но приходится это делать в Мурманске. А теперь здесь открыли в Полярном, это прекрасно».

«Бардак» может стать местом творческих открытий и в других закрытых городах. Например, энтузиасты есть в Североморске – девушки давно ждут подобную студию для реализации интересных идей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 73 копейки, евро – на 59 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: по плану «На Севере – жить» кратно увеличены объёмы работ по коммунальной инфраструктуре и жилищному фонду-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика