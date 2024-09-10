В Полярном, в городе воинской славы, торжественно открыли «Бардак. Север»

«Бардак» – дело творческое: в Полярном открылась арт-студия, где для мам и детей проводят полезные мастер-классы и душевные встречи. Какой он - «Бардак» на севере? Определенно тёплый и гостеприимный. Творческое пространство придумала и создала предприниматель из Гаджиево Дарья Сербина.

В городе подводников «Бардак» пользуется популярностью: в уютных залах проводят мастер-классы по изготовлению свечей, изделий из полимерной глины и эпоксидной смолы. Во время каникул организуют тематические лагеря для юных гаджиевцеев. Сегодня такое пространство готово помочь в раскрытии талантов и в Полярном – «Бардак. Север» в городе воинской славы торжественно открыт.

Дарья Сербина, предприниматель, основатель пространства «Бардак. Север» в г. Гаджиеве: «Конечно, это классно, когда твоё детище продолжается и в других городах. Это не несёт никакой для меня материальной ценности, это не франшиза, я просто по-дружески предложила Насте, когда она захотела открыть творческое пространство, взять «Бардак», подсказала, чтобы это развивалась быстрее».

Проще идти дорогами проторёнными, решила мама в декрете, а ныне предприниматель и владелица уже второго в ЗАТО Александровск «Бардака» Анастасия Ганеева. Ремонт в студии занял всё лето, хотелось сделать что-то нестандартное, но при этом не перегружать комнаты, чтобы сохранить тепло и уют. Именно в таком случае незнакомые друг другу люди смогут почувствовать единство, расслабиться и позволить себе побыть свободными.

Анастасия Ганеева, руководитель творческого пространства «Бардак. Север» в г. Полярном: «Провести мероприятие, день рождения, девичники, мама-бранчи можно устраивать, так как приезжают жёны военных из разных городов, можно наладить общение с женщинами, мамами, которые ищут знакомства».

Есть место в «Бардаке» и серьёзным вещам. Например, Дарья, партнёр социальных проектов, один из них «Самое время жить» - это фотовыставка и спектакль о борьбе девушек с онкозаболеваниями. Творчество помогло им абстрагироваться и привлечь внимание к неоднозначному диагнозу. Настя также открыто приветствует тех, кому арт-студия поможет в решении трудных ситуаций. Впрочем, иногда достаточно простого человеческого общения, чтобы справиться с проблемами и найти единомышленников. Так считает и гостья церемонии открытия Алла Заиканова.

Алла Заиканова, предприниматель, г. Полярный: «Приезжают девочки, им сложно найти новых знакомых, они в таком состоянии пребывают. Переезд - это всегда тяжело. И такая поддержка необходима».

Но вернёмся к тому, зачем мы здесь: создание аромосвечи занимает порядка часа. За это время воск необходимо растопить до нужной температуры, добавить в неё любимый аромат и наполнить будущее изделие цветом. Такой простой и стильный аксессуар станет украшением дома и приятным воспоминанием о встрече.

Ксения Смирнова, гостья пространства «Бардак. Север», г. Полярный: «Для себя, это отдушина моя. Да, я люблю ездить на мастер-классы, но приходится это делать в Мурманске. А теперь здесь открыли в Полярном, это прекрасно».

«Бардак» может стать местом творческих открытий и в других закрытых городах. Например, энтузиасты есть в Североморске – девушки давно ждут подобную студию для реализации интересных идей.