В Полярном в пятый раз определили «Солдата года ЗАТО Александровск»

Подтверждено физическими нагрузками, интеллектом и творчеством.

Михаил Михайлович стал одним из счастливчиков, представивших свою часть на ежегодном и уже пятом фестивале «Солдат года» в Полярном.

Михаил Дунаев, матрос, н.п. Оленья Губа: «Рад, что смог развеется, выйти из рабочей обстановки, отдохнуть, можно сказать».

Матросы из военных частей ЗАТО Александровск прошли нелегкие испытания. Помимо выносливости и стойкости проверяли ребят, например, на эрудицию. Отвечать на вопросы ведущих пришлось, прыгая на скакалке. А демонстрация физической силы некоторым участникам показалась самой тяжёлой.

Алексей Алёшин, матрос, н.п. Оленья Губа: «Я считаю, что это спортивно-массовый конкурс».

Своей творческой жилкой солдаты тронули даже суровых членов жюри, среди них, например, Даниила Курносова. В судейской коллегии заместитель командира бригады впервые, однако, рассчитывает занять почётное место и в следующем году.

Даниил Курносов, заместитель командира бригады, г. Полярный: «С удовольствием поучаствовал, надеюсь, что буду ещё».

Победителем фестиваля в Год защитника Отечества стать вдвойне почетнее, уверен Ильгам Ильясов. Кубок состязания совсем скоро вместе с лучшим солдатом большого ЗАТО отправиться на родину в Башкирию.

Ильгам Ильясов, матрос, победитель фестиваля, г. Гаджиево: «Скоро буду дома, вернусь теперь со званием «Солдат года».

Поддерживали бойцов друзья и сослуживцы: для каждой из частей Александровска такие состязания - традиция, благодаря которой будни армейской жизни становятся ярче.