В Полярном весело отметили Всероссийский праздник «День хоровода Мира»

В центре Полярного жители города выстроились в большой хоровод. Весёлый праздник с песнями и плясками устроили сотрудники Городского Центра культуры «Север».

Задорная музыка и яркие улыбки встречали всех посетителей площади Двух капитанов в Полярном. Звонко и весело отметили Всероссийский праздник «День хоровода Мира». Гости и жители города взялись за руки и образовали большой хоровод, который стал символом единства и дружбы северян, а также поводом для знакомств и укрепления дружеских связей.

Галина Самойленко, заведующая хореографическим отделом Городского центра культуры «Север» г. Полярный: «Во всем этом, можно сказать, спрятан сакральный смысл, потому что суть хоровода именно в этом. В единстве, когда каждый отдаёт свою энергию, а дальше всё это сливается в общий поток энергетический, который заряжает на удачу и благополучие. Именно поэтому я с самого начала сказала: «Загадывайте желание». Люди всегда верили, что именно в хороводе, в этом магическом кругу, который всегда был символом оберега, сбываются все желания.