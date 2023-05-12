В Полярном военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов по военно-прикладному спорту на чемпионате объединения, посвящённому Дню Победы
Традиционная спартакиада на Кольской флотилии включает более 10 дисциплин. Например, уже состоялись соревнования по перетягиванию каната, чемпионаты по гиревому спорту, рукопашному бою, по баскетболу и волейболу. Запланированы состязания по спортивной гребле.
А прямо сейчас участникам предстоит выяснить сильнейшего в метании гранаты. Несмотря на то, что снаряд на самом деле всего лишь муляж, но по весу настоящей гранате он не уступает. Дальность броска зависит от многих факторов: скорости, набранной в процессе разбега, и силы.
Александр Лутенков, помощник командующего Кольской флотилией РС СФ по физической подготовке, г. Полярный: «Каждому участнику даётся три попытки. Выполняется метание гранаты с разбега в обмундировании с оружием – с автоматом».
Чтобы выполнить нормативы спортивных разрядов, которые, к слову, влияют на получение денежной надбавки к заработной плате, метнуть гранату необходимо не менее, чем на 55 метров. По результатам соревнований, 35-ти военнослужащим это сделать удалось. Кстати, сильны мужчины-военнослужащие Кольской флотилии не только в владении оружием, но и в ледовых сражениях. Так, пару дней назад хоккейная команда «Альбатрос» отправилась для участия в Ночной хоккейной Лиге в город Сочи.