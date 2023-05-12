В Полярном военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов по военно-прикладному спорту на чемпионате объединения, посвящённому Дню Победы

Соревновались мужчины в форме в метании гранаты на дальность.

Традиционная спартакиада на Кольской флотилии включает более 10 дисциплин. Например, уже состоялись соревнования по перетягиванию каната, чемпионаты по гиревому спорту, рукопашному бою, по баскетболу и волейболу. Запланированы состязания по спортивной гребле.

А прямо сейчас участникам предстоит выяснить сильнейшего в метании гранаты. Несмотря на то, что снаряд на самом деле всего лишь муляж, но по весу настоящей гранате он не уступает. Дальность броска зависит от многих факторов: скорости, набранной в процессе разбега, и силы.

Александр Лутенков, помощник командующего Кольской флотилией РС СФ по физической подготовке, г. Полярный: «Каждому участнику даётся три попытки. Выполняется метание гранаты с разбега в обмундировании с оружием – с автоматом».

Чтобы выполнить нормативы спортивных разрядов, которые, к слову, влияют на получение денежной надбавки к заработной плате, метнуть гранату необходимо не менее, чем на 55 метров. По результатам соревнований, 35-ти военнослужащим это сделать удалось. Кстати, сильны мужчины-военнослужащие Кольской флотилии не только в владении оружием, но и в ледовых сражениях. Так, пару дней назад хоккейная команда «Альбатрос» отправилась для участия в Ночной хоккейной Лиге в город Сочи.