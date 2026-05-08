В Полярном вспомнили тех, кто отдал жизни в годы Великой Отечественной войне

Традиционно почтили память моряков и солдат, тысяч героев и тружеников возложением цветов к мемориалам и минутой молчания.

У братских захоронений, у священного места в Полярном традиционно накануне великого праздника почтили память тех, кто героически погиб на полях брани, кто не встретил со всем советским народом драгоценную, вырванную из фашистских рук, долгожданную Победу. Тех, кто не увидел первых парадов и не смог обнять своих близких.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Нет ни одной семьи, где кто-то бы не воевал, и не только на линии фронта, но и в тылу. Мы должны их помнить. И мы не зря здесь, в Полярном, собираемся каждый год и вспоминаем наших героев».

В память о защитниках участники митинга возложили цветы к мемориальному комплексу, особенную ноту событию придала горящая лампада с огнём, переданным волонтёрами из сердца столицы России.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств ЗАТО Александровск: «Многолетней традицией является передача частички Вечного огня с Александровского парка Красной площади в города-герои. Наши волонтёры приняли участие в этой акции и доставили частичку огня в наш город воинской славы Полярный накануне Дня великой Победы».

Уже на площади Победы Полярного к митингу присоединились жители и гости города. Вспоминали заслуги военнослужащих во времена Великой Отечественной войны, их неоценимый вклад в счастливое сегодня.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Тысячи моряков-подводников были награждены орденами и медалями Советского Союза, семь человек получили звание Героя. Это наша история, её надо знать».

В эти дни чтят и подвиг тех, кто проявил мужество и героизм, выполняя задачи в рамках специальной военной операции. Среди воинов-защитников, отмечены государственными наградами – военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «После скорби идёт торжество жизни. Для чего этот подвиг и кому он нужен? Он нужен нам, и я очень надеюсь, что мы, как наследники поколения народа-победителя, наши дети поднимут знамя и никогда не допустят, чтобы наша страна перестала быть свободной, с равными возможностями для всех наших граждан».

Масштабные мероприятия в большом ЗАТО состоятся 9 мая: отроют их шествием «Бессмертного полка» в городе воинской славы, подхватят волну праздничных и памятных событий жители города судоремонтников и города морской доблести. В Гаджиево также состоится традиционная акция «Поём всем двором», к которой смогут присоединиться местные жители и исполнить любимые композиции военных лет.

