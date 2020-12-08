В Полярном загорелся десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко»

О ЧП на борту судна сообщили в региональном МЧС. Судя по кадрам с места происшествия, палуба загорелась во время работ по утилизации корабля.

Напомним, самый большой десантный корабль, построенный в России, был списан на металлолом, его модернизация, по оценкам экспертов, стоила бы дороже строительства новых боевых единиц. Утилизируют «Митрофана Москаленко» в доках 10-го СРЗ в Полярном. Работы, предположительно, начались ещё в прошлом году. Что касается пожара, то огонь спасатели ликвидировали, никто из сотрудников предприятия не пострадал.