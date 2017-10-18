В полярной ночи засияет Мурманск яркими огнями

Специалисты предприятия «Мурманские городские парки и скверы» начали готовить иллюминацию, которая украсит улицы областного центра предстоящей зимой.

Рабочие уже закончили ревизию большей части всех светящихся конструкций. И сейчас работают над подготовкой к установке световых фонтанов, которые смонтируют на месте законсервированных на время холодов оригинальных гидросооружений в парках улиц Пушкинская, Ленинградская и Зои Космодемьянской.

Рабочие меняют диодные элементы на более яркие, где это необходимо восстанавливают металлические конструкции и детали. Предстать перед горожанами уже готовы «Музыкальный квартет снеговиков», композиция «Мишки на Севере». Но специалистам предстоит ещё потрудиться, ведь на улицах города им надо разместить более 5 тысяч различных украшений и гирлянд общей протяженностью около 10 километров. Полностью все новогодние световые объекты займут свои места только в декабре.

- В один день все смонтировать не получится, - говорит Александр Накай, директор МАУК « Мурманские городские парки и скверы». – Мы будем постепенно украшаться и Ленинский, и Октябрьский, и Первомайский округа Мурманска. У нас есть ноябрь, чтобы без авралов, спокойно всё это установить.