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День за днём с «Арктик-ТВ»26.03.18 19:30

В Полярной олимпиаде капитанами команд были только дети

Праздник дружбы, спорта и весеннего настроения состоялся  в Мончегорске. На один день город металлургов превратился в столицу семейных олимпийских игр. Семейный спортивный праздник «Полярная олимпиада» проводится в Мончегорске в четвертый раз. Мероприятие организуют компания «Кольская ГМК» («Норникель»).

Здоровому образу жизни в большом коллективе уделяют особое внимание. Сотрудники компании активно занимаются не только любительским, но и профессиональным спортом, а «Норникель» их поддерживает.

- «Норникель» - очень спортивная компания. Она поддерживает многие виды спорта, - отметила Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики ГМК «Норильский никель». -  Для нас очень важно, чтобы  на территориях присутствия нашей компании поддерживать тех людей, которые ведут здоровый образ жизни. Мы это поддерживаем. Стараемся всячески помогать, организовывать спортивные мероприятия.

Некогда корпоративный конкурс «Норникеля» вырос до региональных масштабов. В соревнования участвуют семьи из Мончегорска, Мурманска, Печенгского района. Главная задача - привлечь северян к здоровому образу жизни.

- Спорт помогает человеку быть здоровым. А мы заинтересованы в здоровых людях. Если наши сотрудники будут находить время для спорта, им будет легче в работе, легче достигать целей, которые ставятся производством, - говорит Михаил Климов, заместитель генерального директора Кольской ГМК. - Спорт обязателен, он должен быть неотъемлемой частью в повседневной жизни человека.

Прекрасная погода и яркое весеннее солнце стали залогом отличного настроения участников состязаний. 18 команд соревновались в пяти этапах. Испытания сложные, важно всё: быстрота, ловкость, смекалка. Тут без подготовки не обойтись. Капитаны команд - дети. Состязались между собой и болельщики. Яркие плакаты, громкие кричалки, конкурс девизов и стихов для любимых команд. В ход шли трещалки и дудки с символикой праздника, заранее приготовленные организаторами. Для лучших болельщиков - призы.  В разных номинациях: от «самого креативного» до «самого скромного». Наградили всех.

Весь пьедестал почёта Полярной олимпиады заняли мончегорцы. «Золото» у семьи Романовых, второе место – у Сверчковых, а бронзовые призеры – Галановы. За победу семейным олимпийцам вручили дипломы и ценные призы.

- В прошлом году мы заняли третье место. Но нас не оставляла мечта занять самый высоких пьедестал, - рассказывают члены спортивной семьи Романовых. - Мы осуществили свою мечту. Нас переполняет радость.

Для гостей праздника были организованы спортивные аттракционы, эстафеты, игры. А те, кто проголодался,  могли подкрепиться  горячей кашей с мясом, чаем и сладостями. Но главный приз - отличное настроение достался каждому.

Завершилась Полярная олимпиада танцевальным  флешмобом и цветным салютом.

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