В полярную ночь на «тропу разведчика» вышли мотострелки

В любых погодных условиях. Военнослужащие Северного флота, несмотря на мороз и полярную ночь отрабатывают технику прохождения необычной полосы препятствий, которая появилась совсем недавно. Делают это - целеустремленно, молча, напролом.

Преодолеть туннель под железной дорогой или забор с колючей проволокой, перебраться по разрушенному мосту или взять штурмом жилое здание. Для военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота нет ничего невозможного.

Бойцы отрабатывают метание ножей и сапёрных лопаток. На специальном полигоне идёт подготовка к конкурсу «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр – 2018. Одним из наиболее сложных этапов является преодоление препятствий «тропы разведчика». Действовать здесь необходимо сообща.

- Упор был сделан на слаженность действий, умение работать в команде, не болтать языком, пользоваться языком жестов, - рассказывает Антон Рогатых, военнослужащий разведывательного подразделения. - Мы стали одной семьей, мы стали близкими как родные братья, как одна семья.

При подготовке на «тропе разведчика» военнослужащие отрабатывают упражнение в полном снаряжении и в условиях максимально приближённых к боевым.

Специальная полоса препятствий была создана на полигоне осенью, первые занятия начались на ней в декабре, но даже погода не помеха тренировкам. Занятия проходят и во время полярной ночи.