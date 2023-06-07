В Полярные Зори приехала «Нордическая выставка» с предложением от которого невозможно отказаться

Специальный проект для Крайнего Севера будет работать в городе до 11 июня включительно.

В России закрылось немало магазинов североамериканской и европейской одежды, некоторые полностью покинули рынок. Но у таких сетей остался импортный товар, который невыгодно увозить обратно. Так была создана региональная программа «Нордическая выставка», которая предлагает покупателям вещи со скидкой до 70%». Сейчас компания представляет обновленные коллекции весна-лето. Кожаные демисезонные куртки из кожи буйвола, оленя и лося, немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто, как раз для мурманской погоды.

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «На данный момент хит сезона демисезонной коллекции является ветровка канадского производства. Сделана она из парашютной ткани с добавлением авиационного нейлона, за счёт этого ветровка полностью непромокаемая. Внутри она сделана из мембранного подклада, за счёт этого ветровка дышащая. Вы в ней преть, потеть не будете, а также она сохраняет оптимальную температуру тела внутри».

Сочные цвета, натуральные материалы и только современные и комфортные модели. Представленная обувь и верхняя одежда будут актуальны в течение длительного времени.

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «Большой популярностью сейчас пользуются чешские и немецкие облегченные ветровки. Они бывают как укороченного, так и удлиненного фасона. Снаружи ткань гортекс, она не промокает и не продувается. Внутри натуральный подклад - дышащая вискоза. Они представлены в разных цветовых решениях. И у нас разные размеры - от 40 до 74 включительно. Кстати, цены в два три раза ниже, чем в магазинах».

Летом покупать зимние коллекции выгоднее. «Нордическая выставка» представляет скандинавскую верхнюю одежду и обувь. Большая коллекция зимних моделей канадских и норвежских «Алясок», финских облегченных дублёнок и скандинавской норки по оптовым ценам ждёт вас в городе Полярные Зори по адресу: улица Строителей, 2а (бывший магазин «МАГНИТ») с 7 по 11 июня.

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