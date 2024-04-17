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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.24 19:30

В Полярных Зорях открыли «Норвежскую выставку» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Коллекции скандинавских брендов привезены из закрывшихся в Санкт - Петербурге магазинов. Выставка будет работать по 21 апреля включительно.

События на мировой арене сильно повлияли на рынок, это стало очевидным после того, как Норвегия оборвала торговые связи с Россией. Компания «Орсо Групп» решила не допустить утилизации верхней одежды, оставшейся после закрытия магазинов в Санкт Петербурге. Этот товар теперь представляют на выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие магазины европейские закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток с этих магазинов, так как товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%.

У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики. Есть облегченные дублёнки. И это всё сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были до этого в магазинах».

Гостей выставки ожидают разнообразие моделей и широкая размерная сетка. Здесь представлены изделия от 48-го до 70-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Данная модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработана лазером, поэтому она становится не промокаемой и не продуваемой. Данная модель выдерживает температуру от плюс 10 до минус 5 градусов. Это идеально подойдёт на демисезон и на лето».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Да, мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только с 17 по 21 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в городе Полярные Зори по адресу:  улица Строителей, 2а (бывший магазин «Магнит». Ориентир - воздушные шары).

 

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