В Полярных Зорях открыли памятник Пушкину

Он стал частью плана по благоустройству аллеи этого литератора в городе атомщиков.

Великого русского поэта и писателя хорошо знают и очень любят в нашей стране. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения.

В прошлом году в Полярных Зорях началось благоустройство Пушкинской аллеи, в том числе на ней установлены фигуры героев сказок поэта.

А накануне на территории торжественно открыли скульптурную композицию, посвящённую Александру Сергеевичу Пушкину.