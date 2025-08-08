В Полярных Зорях полицейские задержали участников запрещенной в России экстремистской организации

По версии правоохранителей, житель Полярных Зорей 1987 года рождения, имеющий авторитет среди лиц криминальной направленности, в августе 2020 года создал запрещённую ячейку, в которую добровольно вступили несколько человек. Они пропагандировали сложившиеся в криминальной среде правила, традиции и идеи, отрицали общепринятые моральные принципы.

Оперативникам стала известна информация о причастности ранее неоднократно судимых за совершения, в том числе тяжких преступлений, троих жителей региона к созданию и участию запрещённой в нашей стране экстремисткой организации, пропагандирующей криминальную идеологию.

В местах проживания задержанных были проведены обыски, в результате которых изъята атрибутика уголовно-преступной среды.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области в отношении всех четверых фигурантов возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в экстремистской деятельности). По решению суда предполагаемый лидер и участники запрещенной ячейки арестованы. Расследование уголовного дела продолжается».