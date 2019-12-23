В Полярных Зорях состоялся первый за полярным кругом «Фестиваль света»

Главной темой стало обсуждение вопроса о возможностях светодизайна в Мурманской области в период полярной ночи. Участники на практике показали световые решения, которые способны изменить жизнь на севере.

Побороть полярную ночь возможно, считают организаторы «Фестиваля света». Всего в Полярных Зорях, которые на два дня стали площадкой для праздника, появились 28 проекций и инсталляций. Над их созданием трудились более 30 местных и столичных специалистов. В программу фестиваля входили развлекательные мероприятия, мастер-классы и международный конгресс по светодизайну. Впрочем, основной уклон был сделан на современные энергосберегающие технологии.

Сергей Сизый, руководитель фестиваля «Полярные Зори – город света»: «Мощность всех установок, которые были здесь задействованы, а это светильники, новогодние освещения, световые инсталляции и малые архитектурные формы с освещением, всё это вместе потребляет всего лишь 20 киловатт. Для непонимающего человека, может это сложно осознать, но чтобы вы понимали, это меньше, чем потребляют десять чайников».

При поддержке концерна «Росэнергоатом» и Агентства стратегических инициатив разработана концепция северного освещения, которая включает в себя пять фаз: «рассвет», «утро», «день», «сумерки» и «ночь». Умная система подстраивается цветом, интенсивностью и расположением светильников под потребности человека в течение суток. Фестиваль стал первым этапом реализации этого проекта.

«Раскрою тайну, - сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. – На следующий год в нашей области мы проведём несколько таких фестивалей. В этом году мы сделали 15 световых конструкций, около которых фотографируются люди, очереди выстраиваются. Это очень важно, потому что свет в полярную ночь - важнее не бывает».

Проект фестиваля стал участником программы Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» и проводится при его поддержке. Всего праздник света посетили более 2 тысяч зрителей.