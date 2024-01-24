В Полярных Зорях за получение взятки осуждён бывший начальник отдела городской администрации

Следствием и судом установлено, что чиновник предложил предпринимателю за взятку в 200 тысяч рублей посодействовать в сделке с муниципальной недвижимостью, снизив её стоимость.