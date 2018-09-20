В Полярный нагрянули байкеры

В минувшую субботу жители Полярного отмечали 119-й день рождения города. Пришедшие на площадь Двух капитанов, и без того шумную, невольно вздрогнули от рёва моторов. Участниками городского праздника стали заполярные байкеры.

Тем кто, заглядывает в социальные сети, о приезде суровых байкеров было известно, и гостей ожидали. Само собой о нашествии байкеров были предупреждены и автоинспекторы, которые были задействованы в профилактическом мероприятии «Шлем». Александровские сотрудники ГИБДД решили, что называется, совместить приятное с полезным.

Многие любители железных двухколёсных коней впервые оказались в Полярном. О своих мотоциклах их владельцы рассказывали участникам праздника с охотой и подробно.

В Полярном байкерам понравилось, поэтому они собираются приехать в гости и к своим снежногорским коллегам. Повод подходящий, так как в предстоящие выходные город судоремонтников будет отмечать своё 45-летие.