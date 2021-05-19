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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.21 19:30

В помещении организации «Дети Великой Отечественной войны» были установлены новые окна

По такому поводу пенсионеров посетили представители администрации города.

Скромное, но довольно уютное помещение на улице Коминтерна 15, уже много лет остаётся домом для региональной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны». Проблема с окнами здесь возникла довольно давно, ни монтажная лента, ни скотч уже не помогали. Было очевидно, что старые рамы рассохлись, им требовалась срочная замена. Члены организации обратились за помощью к администрации города, которая пошла пенсионерам на встречу и обновила окна.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Они действительно активные, они дружные, они действительно поднимают важные вопросы».

Общественников  также посетил глава администрации Мурманска. Евгению Никоре активисты  задали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и льгот.

Евгений Никора, глава администрации города Мурмаснка: «Беспокоит необходимость оплаты комиссии при оплате коммунальных платежей. А вы знаете, что можно найти возможность не платить комиссионные платежи? Можно не платить комиссию. И мы договорились о том, что памятку такую специальную представим, расскажем подробно».

- Комиссию не взимают при оплате коммунальных услуг посредством мобильного приложения или банкоматов «Почта Банка», – отметил Евгений Викторович.

К слову, помимо замены окон, никаких других просьб по ремонтным работам от организации не поступало. Единственное, что ещё попросили общественники, новый фотоаппарат.

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