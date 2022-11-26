Большинство россиян поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходнымВ попытках сохранить историю человечества: казахский кукольный театр «Ор теке» и армянское боевое искусство зорхана претендуют на включение в список наследия ЮНЕСКО
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.22 13:35

В попытках сохранить историю человечества: казахский кукольный театр «Ор теке» и армянское боевое искусство зорхана претендуют на включение в список наследия ЮНЕСКО

Веками коневоды Восточной Европы выращивали благородных габсбургских липицианов. Теперь конюшни в Австрии, Боснии, Хорватии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении надеются, что статус наследия ЮНЕСКО может гарантировать будущее породы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии -  Данила Клепиков.

Открытие пяти слов, написанных на 2000-летней бронзовой руке, может помочь переписать историю баскского языка. Это один из самых загадочных языков Европы. Испанские исследователи говорят, что, возможно, приблизились к разгадке его истоков.

Веками коневоды Восточной Европы выращивали благородных габсбургских липицианов. Теперь конюшни в Австрии, Боснии, Хорватии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении надеются, что статус наследия ЮНЕСКО может гарантировать будущее породы.

Традиционная вышивка Центральной Азии претендует на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО. Заявку подали Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

В Азербайджане возрождается интерес к забытой на время борьбе зорхана. Считается, что она зародилась несколько тысячелетий назад, а в средневековье превратилась в вид спорта. Традиционное боевое искусство вскоре могут включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Казахский кукольный театр «Ор теке» претендует на то, чтобы попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это традиционное искусство зародилось в древности. Кукольным танцем под музыку развлекали детей.

Мексиканские власти организовали неделю моды для дизайнеров и ремесленников из числа коренных народов. Мероприятие призвано поддержать культурные традиции индейцев.

Британские мотоциклетные бренды представили новые модели на выставке «Motorcycle Live» в Бирмингеме. Причём некоторые марки были забыты на десятилетия, а теперь возрождаются.

Десятки собак и их владельцы посоревновались в умении танцевать в паре. В Европе ежегодно проводят такой турнир. В этот раз он прошёл в немецком Штутгарте.

Северная территория Австралии стала домом для передовых экологических технологий. Там открылся первый в Австралии завод, на котором извлекают химические вещества из дождевой воды.

QR-код из дронов в Саудовской Аравии вошёл в историю как самый большой. Для него задействовали более 300 летательных аппаратов. Мероприятие посвятили запуску первого в стране бренда электромобилей.

О путешествии Афанасия Никитина из России в Индию вспоминают в Петербурге. Около 300 картин отобрали для международного конкурса. В нём участвуют художники из разных регионов России, а также из Индии, Болгарии, Египта и других стран.

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