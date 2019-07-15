В портовом городе День рыбака отмечали на стадионе

Самый знаковый для Мурманска праздник объединил несколько тысяч северян на трибунах Центрального стадиона профсоюзов. Несмотря на прохладную погоду, многие мурманчане приняли активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню рыбака.

Рыбным регионом в нашей стране сейчас называют Дальний Восток, но раньше неофициальный титул «рыбная столица» носил Мурманск. Круглые сутки в областном центре работал порт, холодильные камеры, многочисленные предприятия рыбопереработки. В порту не было свободных причалов, судам приходилось швартоваться борт к борту. А День рыбака был самым главным профессиональным праздником для большей части жителей города.

- Ходили сначала под селёдочку. А потом, когда большие суда получили, ходили в западню Атлантику, добывали треску, палтус, - вспоминают ветераны, пришедшие на праздник.

В настоящее время прежних объёмов добычи и переработки морепродуктов нет, но Мурманск по-прежнему известен своими промысловыми традициями, сохранился и праздник, во время которого каждый год рыбопромышленники продавали продукцию по сниженным ценам. Но в этом году пошли дальше: купить «бюджетные» треску, пикшу, камбалу, зубатку, окуня и палтус можно в сети магазинов Мурманска и области. И это не разовая акция, а долговременная программа «Наша рыба», призванная сделать местную рыбу доступной для жителей региона.

«Сегодня стартовал проект «Наша рыба», - сообщил с праздничной трибуны врио губернатора Мурманской области. – Наконец-то в рыбном городе открылись магазины, прилавки с широким ассортиментом по честной цене. Хочу сказать спасибо всем нашим рыбакам, которые поддержали эту инициативу. И ещё раз хочу поздравить жителей области с этим профессиональным, важным и знаковым праздником!».

Торговали рыбопродукцией в одной из палаток и во время праздника, который состоялся на территории стадиона профсоюзов, но она затерялась среди других многочисленных торговых точек и мангалов, на которых аппетитно готовились шашлыки. Спрос рождает предложение, к каждому такому уличному кафе выстраивались очереди проголодавшихся горожан и гостей Мурманска.

А в это время на сцене выступали артисты, которые исполняли песни соответствующей дню тематики, проводили конкурсы с отдыхающими, организовали на площадке перед помостом народную танцплощадку.

Песенный репертуар прерывался поздравлениями и другими официальными мероприятиями. Например, в торжественной обстановке капитану спасательного судна ФГПУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владимиру Чевнерову вручили медаль «За спасение погибавших». Приказ о награждении был подписан Владимиром Путиным, президентом России.

В январе 2017 года в Баренцевом море экипаж судна под командованием Владимира Ивановича пришёл на выручку потерявшему ход траулеру «Жемчужина». В течение недели спасатели с траулером на буксире в жесточайший шторм пробивались к Мурманску. В результате и судно, и 32 члена команды «Жемчужины» были спасены. Указ о награждении моряков Северного спасотряда был подписан Президентом России 10 января текущего года.

«Наши суда всегда находятся на дежурстве в районах промысла, - сказал Владимир Чевнеров, капитан спасательного судна ФГПУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». – Мы всегда готовы помогать всем, кто окажется в беде и пробросит о помощи. И не только рыбакам, а всем судам, которые находятся в море».

Со сцены мурманчан поздравила и глава города Мурманск Тамара Прямикова, которая напомнила, что День рыбака - это семейный праздник. «Поздравляя наших мужчин, я хочу поздравить и женщин, - сказала Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, - потому что для женщин это тяжёлая ноша. Ведь мужья уходили на несколько месяцев, рейсы тогда были длительные. А надо было жить, работать, растить детей и не просто растить, а ещё и воспитывать».

А праздник и точно получился добрым, семейным. В этот день многие вспомнили, как и почему живут на Севере, ещё раз восхитились тем, как всего за 100 лет в экстремальных условиях на заполярных камнях, болотах возник такой замечательный город, история которого, настоящее и будущее связаны с рыбным промыслом.

«От всей души хочу поздравить всех с Днём рыбака! – говорит Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Пожелать всем крепкого здоровья, хорошей рыбалки, удачливого капитана, надёжных и верных друзей! Будьте уверены, что на берегу вас всегда ждут ваши близкие, родные и любящие люди. Семь фунтов вам под кием, полных тралов и попутного ветра!».

А в первый день запуска программы «Наша рыба» был установлен своеобразный рекорд: в торговых сетях было реализовано 12 тонн продукции. А спрос был настолько большим, что пришлось даже ограничить продажу - в одни руки отдавали не более 7 килограммов, но сделано это лишь с одной целью, чтобы исключить возможность перепродажи рыбы перекупщиками. Напомним, что с 27 июля так же в рамках данного проекта стартуют еженедельные рыбные ярмарки.