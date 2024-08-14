В порту Дудинка тепло встретили экипажи боевых кораблей Северного флота, выполняющих задачи по обеспечению защиты интересов Российской Федерации в Арктике

Отряд боевых кораблей Северного флота, выполняющий задачи по обеспечению защиты интересов Российской Федерации в Арктике, зашёл в порт Дудинка на полуострове Таймыр.

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский», совершив переход по реке Енисей, прибыл в порт Дудинка. Здесь моряков, как всегда, встретили с радушием и теплом.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Мы уже, наверное, больше, чем в гостях. У нас здесь наши друзья, очень тёплые отношения с жителями города. Конечно же, третья школа города Дудинки, где у нас существует уже второй кадетский класс».

Встреча моряков состоялась в соответствии с традициями и обычаями на языках пяти коренных народов полуострова Таймыр. Для военнослужащих провели традиционный обряд на удачу, спели песни и вручили каравай с солью.

Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России Арктике. На Таймыре моряки обычно задерживаются, в прошлые годы они проводили товарищеские матчи по хоккею, посвящали в юнармейцы школьников и устраивали выставки военной техники. Все это проходило помимо основных учебных задач экспедиции.