В порту Мурманска встретили «Артику»

Новый атомный ледокол пришёл в город-герой после удачных испытаний во льдах. В начале октября он достиг северной макушки Земли.

Судно ошвартовалось у причала «Атомфлота» ровно в полдень 12 октября. Путь из Санкт-Петербурга до порта Мурманска составил 21 день, за это время атомоход преодолел около 4800 морских миль. Во время перехода экипаж испытывал «Артику» во льдах, толщина которых достигала местами 3-х метров. На 50 процентах мощности судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе.

Напомним, закладка судна состоялась в 2013 году, а в 2016 году оно было спущено на воду. «Арктика» самый большой атомный ледокол в мире. Несмотря на то, что на борт гиганта уже поднялась первая экскурсия в составе представителей власти, церемония передачи «Арктики» «Атомфлоту» состоится 21 октября.