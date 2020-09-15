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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.20 19:30

В посёлке Лиинахамари обвалился памятник советским подводникам Северного флота

Он был выполнен в виде каменной рубки подлодки и находился на холме, под которым находятся остатки фашистских укреплений. Это место во времена войны было опорным пунктом немецкой обороны порта, а в 1944 году оно было захвачено советскими десантниками.

Сейчас мемориал обвалился на лестницу, ведущую к нему.

Об обрушении памятника подводникам в Лиинахамари стало известно по сообщениям местных жителей в соцсетях. Как рассказал нам по телефону мурманский краевед Михаила Орешета, мемориал обветшал и разрушился, потому что доступ к нему закрыл владелец территории.

Михаил Орешета, мурманский краевед: «Когда отдавали землю в частные руки, нельзя было в частные руки отдавать и памятник. Он стоял на учёте в комитете культуры. Для того чтобы обойти этот закон, кто-то принял решение снять его с учё1та. И он был снят с учёта. В итоге, он как бы стоял, но по бумагам его не было. И частнику, который владеет территорией, ему совершенно наплевать, что там стоит».

По данному факту прокуратура Мурманской области организовала проверку.

Анжелика Черногубова, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации:  «В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия ему способствующие. Дана оценка исполнения законодательства при обеспечении сохранности и благоустройства памятников и мемориальных сооружений. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования».

По словам Михаила Орешеты, ранее волонтёры пытались пройти к памятнику, чтобы оценить его состояние, но охрана частной территории не пустила их. Сейчас время упущено. Восстановить мемориал можно, но на это потребуются средства. Но главное, надо поставить его на учёт, как объект культурного наследия регионального значения.

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