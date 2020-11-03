День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.20 19:30
В посёлке Лиинахамари восстановят разрушенный памятник героям-подводникам Северного флота
Этим займётся частная компания, которая арендует участок с монументом. Такое решение было озвучено на встрече губернатора Андрея Чибиса и арендатора земли.
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Последние комментарии
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
Д.О. Вернер
02.11.20 22:08
Есть должностные инструкции, а они пиар устраивают!
Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
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