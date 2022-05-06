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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.22 19:30

В посёлке Междуречье прошёл митинг и возложение цветов к мемориалу воинской славы

В посёлке Междуречье на территории военно-мемориального комплекса, где установлены памятник советскому солдату и обелиск норвежскому партизану, состоялся митинг в честь приближающего праздника Дня Победы. В торжественном событии приняли участие и юные жители посёлка.

Любовь Черепанова, депутат Мурманской областной Думы: «Я считаю, что поколению, которое сейчас учится в школах, у них есть ещё такая возможность встретиться с ветеранами войны, встретиться с участниками войны, встретиться с детьми войны - со всеми теми, кто непосредственно знал и жил то время, которые знают, что это такое».

В годы войны большую роль в освобождении Северной Норвегии от захватчиков сыграли советские разведчики, которые добывали информацию о противнике и вовремя сообщали своему командованию.

Анатолий Родак, ветеран службы безопасности г. Мурманска: «Наши товарищи по норвежскому сопротивлению, как мы их называли, прибыли в мае 40-го года, когда Северную Норвегию захватили фашисты. Это были около 100 норвежцев, которые входили в рабочую и молодёжную организации, они боялись репрессий со стороны нацистов. Они на лодках перебрались сюда перед началом войны. Когда началась война они проявили желание поучаствовать в боях, были привлечены в органы НКВД».

После Великой Отечественной войны между Россией и Норвегией укрепились дружеские отношения и в преддверии праздника норвежские патриоты передали цветы и слова благодарности.

Геннадий Гурылёв, председатель Совета некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит»: «У нас есть живое общение, онлайн, так как граница закрыта. Они патриоты своей страны, мы патриоты своей Родины, но нас есть общее - мы живем на севере».

Великая Отечественная война оставила след в сердцах каждого и сплотила соседние народы во имя Победы.

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