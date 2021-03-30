В посёлке Никель восстановили холодное и горячее водоснабжение жилого фонда

Напомним, оно было нарушено 27 марта из-за обрушения эстакады, по которой проложен трубопровод.

Усилиями Кольской ГМК и компании «Печенгастрой» в поселке Никель полностью восстановлено водоснабжение. В ликвидации последствий аварии участвовали 10 сварочных бригад. Специалисты в течение двух суток трудились днём и ночью, в сложнейших условиях им удалось проделать колоссальный объём работ и справиться с поставленной задачей в максимально сжатые сроки.

Михаил Мартынов, начальник управления главного энергетика Кольской ГМК: «Была организована круглосуточная работа по восстановлению водовода силами специалистов Кольской ГМК и «Печенгастроя». За двое суток было смонтировано более 300 метров резервного водовода».

Новый трубопровод из стали и полиэтилена после монтажа может содержать различные примеси, поэтому пить воду пока не рекомендуется. Помимо местных специалистов к работам привлекли рабочих из АО «МЭС» и «Мурманскводоканала».

Юрий Костюк, заместитель генерального директора ООО «Печенгастрой»: «Никто не задавал глупых и дурацких вопросов. Все понимали, что надо делать в связке с компанией, с водоканалом, подключали специалистов с Никеля с ТЭЦ».

Быстрее всего удалось наладить горячее водоснабжение, а вот с холодной водой возникли трудности. Поэтому в посёлке к домам её подвозили автотранспортом, а некоторым жителям приходилось ездить на родник. Теперь такие коммунальные хлопоты позади.

Оксана Выборнова, жительница посёлка Никель: «Вчера вечером ещё воду дали, мы вымылись в ванной и помыли посуду. Всё хорошо. Конечно всем огромное спасибо. Всем работникам и сварщикам».

В ближайшее время специалисты Управления Роспотребнадзора возьмут пробу воды на пригодность использования в питьевых нуждах. О результатах исследований администрация округа проинформирует жителей посёлка дополнительно.