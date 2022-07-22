В посёлке Нивский модернизируют котельную

Котельная в Нивском, населенном пункте на юге области, была введена в эксплуатацию в 1977 году. За 45 лет работы оборудование сильно износилось. Настало время чугунным котлам уступить место стальным.

Новая печная труба, котлы, насосы и сетевое хозяйство – ход работ проинспектировали представители Министерства энергетики и ЖКХ.

Котельная в Нивском, населенном пункте на юге области, была введена в эксплуатацию в 1977 году. За 45 лет работы оборудование сильно износилось. Настало время чугунным котлам уступить место стальным.

Ирина Очкинадзе, заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Новое оборудование уже находится на территории котельной. Это три новых котла – «умные» - автоматизированные».

Газотрубные котлы российского производства. А вот горелочные устройства с микропроцессорным управлением до сих пор использовались импортные. Необходимо было найти отечественные аналоги.

Михаил Проснев, директор филиала «Кандалакшская теплосеть»: «Что касается импортозамещения. Первоначально возник вопрос, что горелки иностранной фирмы, а мы здесь впервые используем горелки отечественного производства из Санкт-Петербурга. Все оборудование будет наше».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Мы столкнулись с определенными сложностями, но те планы, которые мы сформировали, мы максимально реализуем».

Фронт работ предстоит большой. Фактически от старой котельной останутся только стены, а вся начинка будет новой. Перед энергетиками поставлена задача завершить реконструкцию к 1 сентября.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Осмотрели объект, который реконструируют специалисты АО «МЭС». Мы очень довольны, потому что обеспечение теплом самое важное на севере. Реконструкция позволит надёжно обеспечивать жителей посёлка на долгие года теплом».

В посёлке Нивский проживают около тысячи человек. Многие сотрудники котельной живут здесь же. Для них техперевооружение – радостное и волнительное событие. Теперь им предстоит осваивать современную автоматику.